نيامي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستسلمت النيجر من الولايات المتحدة الأمريكية 10 شاحنات لنقل الجنود، ومستودعًا للوجستيات، وذلك لدعمها في محاربة الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل الأفريقي.وأفاد وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي، في كلمته له خلال تسلمه هذه المساعدات، أن الشاحنات تقدر قيمتها المالية بحوالي مليون دولار أمريكي، وأن مستودع اللوجستيات يضم قطع غيار قيمتها 430 ألف دولار.من جانبه أكد السفير الأمريكي لدى نيامي أريك وايتاكر، أن بلاده ستساعد القوات المسلحة النيجرية على تعزيز قدراتها في تدريب ونشر جنودها من أجل إحلال الأمن والسلام في منطقة الساحل.ويتزامن هذا الدعم مع حصول سلسلة هجمات بمنطقة الساحل، خصوصا الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، خلفت عشرات القتلى والجرحى.// انتهى //04:19ت م0301