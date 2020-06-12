بكين 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أول حالة انتقال محلي للفيروس في بكين في غضون أسابيع.وقالت السلطات إن الحالات الست الأخرى كانت لمواطنين صينين وصلوا من الخارج. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 83 ألفا و64 حالة.ولم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 4634 .// انتهى //06:11ت م0003