الرياض 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا.القيادة تهنئ رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده.القيادة تعزي الرئيسين النيجيري والبوروندي.فيصل بن بندر يعزي في وفاة مؤذن مسجد.أمير حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صلاح الدين الصحي.مجلس منطقة المدينة يناقش مبادرات تحسين البيئة العمرانية.أمير الجوف يشدد على متابعة سكن العمالة بشكل مستمر.أمير الشمالية يوجّه الكهرباء بتكثيف حملات التوعية للمستهلكين لترشيد الاستهلاك.نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان.«العـدل» تمنــح الموثقـين صـلاحيـة الإفــراغ العقـاري.في قطر.. عمال «كأس العالم» بلا رواتب.أبوزيد: الأميركيون سيتحدون مرة أخرى لحل خلافاتهم.ديوان المظالم يبدأ جلساته القضائية عن بعد.رابطة العالم الإسلامي تدين المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.واشنطن: مشروع جمهوري يعزز خنق الدور الإيراني.الجزائر تتوجه لتفويض مشاركة الجيش خارجياً.// يتبع //07:56ت م0008