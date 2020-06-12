طرابلس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الذي بحث مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا، مؤكدا حرص بلاده على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وفقا لمسارات الحل الثلاثة "العسكرية الأمنية، والسياسية، والاقتصادية"، مجددا حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا .وأشارت الصحف أيضا إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع السفير أوليفر أوفتشا، الذى تم خلاله بحث ضرورة وقف التدخل التركي في البلاد ، وضرورة أن تلعب ألمانيا دورا كبيرا في وقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في مدينة ترهونة، مضيفا أنه من الواجب أن تقوم ألمانيا بدور أساسي في تفعيل مخرجات مؤتمر برلين وضرورة وقف إطلاق النار.وتابعت تصريحات وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، التي قال فيها إن موقف بلاده من الملف الليبي واضح وينص على رفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، نافيا وجود أي قوات أجنبية أو قواعد عسكرية في تونس، مؤكدا أن بلاده كانت ولا تزال تسيطر على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح بوجود أي قوة أجنبية فيها.وعرجت على تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، وإبداء استعداده للإسهام في الجهود الرامية إلى وقف إطلاق نار متفق عليه وفعال في ليبيا، والمساعدة في إيجاد الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف التوصل إلى حل دائم، داعيا أطراف النزاع إلى ضمان الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي.// انتهى //08:49ت م0012