الخرطوم 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على وصول طائرة أوروبية من طراز بوينج 747 أمس تمثل طلائع الجسر الجوي الاوروبي التي تحتوى على 90 طنا من المساعدات الطبية ولقاحات وأجهزة تنقية مياه ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة جائحة كورونا .ونشرت الصحف اعلان السودان أمس استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر بعد اكمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية.وأبرزت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن إقدام اسرائيل على ضم أية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه.وأخبرت صحف الجمعة عن تنفيذ سلاح الجو الليبي أربع غارات على مواقع الميليشيات المسلحة التي حاولت التقدم نحو مناطق سيطرة القوات المسلحة في مدينة سرت، ما أدى لتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة للميليشيات المسلحة والمرتزقة في منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة .ونقلت عن خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، نتيجة سقوط قذيفة هاون على مركبة كانت تقلهم شمالي البلاد .ولفتت صحف السودان الإنتباه إلى ارتفاع حصيلة غرق مركب يقل مهاجرين كانوا في طريقهم من تونس إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أمس إلى 52 قتيلاً.// انتهى //09:39ت م0018