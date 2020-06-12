لندن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأظهرت بيانات رسمية نشرها اليوم مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الاقتصاد البريطاني انكمش بوتيرة قياسية بلغت نسبتها 20.4 بالمائة في شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي ، وذلك على خلفية إجراءات العزل الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومة البرطانية بهدف مكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد.وجاء في تلك البيانات أيضاً أنه في خلال الثلاثة أشهر المنتهية بشهر أبريل الماضي انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 10.4 بالمائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها ، وأنه مع المقارنة مع أبريل من العام الماضي، 2019م، انكمش الاقتصاد البريطاني، في أبريل من هذا العام، بنسبة 24.5 بالمائة.// انتهى //10:33ت م0027