نجران 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسمضت جامعة نجران ممثلة بمركز رعاية المستفيدين بالجامعة قدماً في منظومة التحول الرقمي الشامل بإنجاز معاملات مستفيدي خدماتها من أفراد المجتمع إلكترونياً.وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن خدمات المركز هي امتدادٌ لما تقدمه الجامعة لمستفيديها من أفراد المجتمع لتوفير الوقت والجهد، وضمان السرعة والدقة في الأداء والإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.وأوضح مدير مركز خدمات المستفيدين بالجامعة المهندس سعد القرني أن المركز يهدف إلى تنظيم عمليات الاتصال مع المستفيدين من أفراد المجتمع ، وتفعيل وسائل التواصل معهم عن بعد، وتعريفهم بالخدمات المقدمة من الجامعة ، والإجابة عن استفساراتهم ،وتمكينهم من الاستعلام عن معاملاتهم إلكترونياً ،ومتابعة طلباتهم دون تحمل عناء مراجعة الجامعة.وأشار القرني إلى سعي المركز لتقديم خدماته رقمياً من خلال منصة إلكترونية موحدة عبر وسائل متعددة للتواصل مع المستفيدين من أفراد المجتمع إلكترونيا على مدار الساعة من خلال الهاتف 0175428888، والواتساب 0175428888، و البريد الإلكتروني care@nu.edu.sa ،وعبر حساب المركز الرسمي في تويتر _NU_Care@ .//انتهى//10:43ت م0028