رام الله 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رابطة العالم الإسلامي المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدةً أن "هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل والشامل".وسلطت الضوء على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلغاء حكم قضائي ضد أعضاء حملة مقاطعة منتجات المستوطنات (BDS)، مشيرةً إلى دعوة مجلس وزراء الصحة العرب، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خطر انتشار وباء "كورونا" المستجد، مطالباً بإطلاق سراحهم وتحميل إسرائيل مسؤولية حياتهم وسلامتهم.ولفتت الصحف النظر على تقديم عضو مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اقتراحاً للكونغرس بعنوان: "الإستراتيجية الأمنية الوطنية لتقوية أمريكا ومواجهة التهديدات العالمية"، حول سياسات واشنطن على الساحة الدولية.// انتهى //10:49ت م0029