جنيف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) على الإنترنت خريطة عالمية تفاعلية مجانية ، لتزويد المسافرين بأحدث الإجراءات الخاصة بكوفيد ١٩ المتخذة في كل بلد ، وقاعدة بيانات تحتوي على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة السفر الدولي.ويتم تحديث ومراجعة هذه البيانات أكثر من ٢٠٠ مرة يومياً ، لمواكبة الوضع الديناميكي سريع التغير في فرض قيود السفر ورفعها واختلافها بناء على جنسية المسافر وبلد إقامته.وقد اتخذ الاتحاد الدولي هذه الخطوة في ظل استعداد صناعة الطيران لاعادة التشغيل بأمان ، واحتياج المسافر لمعرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية القائمة.// انتهى //11:07ت م0033