تونس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، إنه ليس هناك انتشار لأي قوات أجنبية في تونس.وأوضح الوزير التونسي في تصريح صحفي على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، مضيفا أن تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد فيهاّ.وشدد المسؤول التونسي على أن تونس رفضت في السابق ولازالت ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.وأكد أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، كما أن تونس كانت وما تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا، الذي يأخذ بعين الاعتبار و بدرجة أولى مصالح الشعب الليبي.وبين وزير الدفاع التونسي أن بلاده مستعدة لدعم كل المبادرات السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية .// انتهى //12:08ت م0039