كوناكري 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسانتشلت قوات الدفاع المدني في مدينة دوكو شمال شرق غينيا، 5 جثث من تحت أنقاض منجم غير قانوني.وأوضحت وكالة الأنباء الغانية اليوم، أن قوات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الجثث بعد 3 أيام من البحث.جدير بالذكر أن السكان المحليين بعدد من البلدان الإفريقية يقومون بتأسيس مناجم غير قانونية بعيدًا عن أعين الحكومة، سرعان ما تنهار، لا سيما في مواسم الأمطار.// انتهى //12:15ت م0040