عام / انتشال 5 جثث بعد انهيار منجم في غينيا
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
كوناكري 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس
انتشلت قوات الدفاع المدني في مدينة دوكو شمال شرق غينيا، 5 جثث من تحت أنقاض منجم غير قانوني.
وأوضحت وكالة الأنباء الغانية اليوم، أن قوات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الجثث بعد 3 أيام من البحث.
جدير بالذكر أن السكان المحليين بعدد من البلدان الإفريقية يقومون بتأسيس مناجم غير قانونية بعيدًا عن أعين الحكومة، سرعان ما تنهار، لا سيما في مواسم الأمطار.
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12:15ت م
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