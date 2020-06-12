عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
المدينة المنورة 20 شوال 1441هـ الموافق 12 يونيو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الجمعة.
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12:54ت م
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