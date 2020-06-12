القاهرة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب بلغت نحو 3ر6 مليارات جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر574 مليار جنيه، مقابل 1ر568 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1ر1%.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 98ر1 % ليسجل مستوى 92ر10831 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 09ر5 % ليبلغ مستوى 44ر1283 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 9ر3 % ليبلغ مستوى 67ر2040 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 2ر13 مليار جنيه من خلال تداول 251ر2 مليون ورقة منفذة على 204 آلاف عملية.وأضاف أن الأسهم استحوذت على 65ر45 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، وأن السندات استحوذت على نحو 35ر54 %.وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر78% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 7ر14% والعرب على 7ر6% بعد استبعاد الصفقات.ونوه إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلتصافي بيع بقيمة 8ر188 مليون جنيه، وأنالمستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 3ر53 مليون جنيه.//انتهى//12:56ت م0048