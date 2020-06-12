الطائف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسشاركت أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في ورشة عمل نادي الحي الافتراضية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمختصين في الميدان التعليمي لتفعيل نادي الحي الافتراضي.وتأتي هذه الورشة التي أقيمت عن بعد تزامناً مع انتهاء العام الدراسي من خلال إطلاق عدد من الأنشطة في موسم الصيف، وحرصاً على استثمار وقت الفراغ لدى الطلاب والطالبات بالمفيد والممتع خلال الإجازة ورغبة في إطلاق نادي الحي الافتراضي ليقدم فيه عدد من الأنشطة والبرامج الافتراضية.// انتهى //13:45ت م0057