عام / اجتماع افتراضي تنسيقي بين تعليم صبيا وكهرباء منطقة جازان
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
صبيا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
اجتمع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي افتراضيًا الليلة الماضية، مع مدير الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني ، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم.
وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع والمباني التعليمية الجديدة ، وحصر العوائق والتحديات وإعداد خطة لإنجازها قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتشكيل فريق تنسيقي يتواصل بشكل دائم للعمل على حل ما قد يستجد من عوائق ومعالجتها ، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وتأكيدهما أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات لتسريع تنفيذ المشاريع والاستفادة منها.
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13:46ت م
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