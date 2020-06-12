طريف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدى جموع المصلين في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صلاة الجمعة في 58 جامعاً ومساجداً اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد.ومع رفع آذان صلاة الجمعة توافد المصلون على الجوامع والمساجد، ملتزمون بالتباعد وآخذين بالاحترازات الوقائية وتقيد أئمة الجوامع والمساجد التي أقيمت فيها صلاة الجمعة بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جاهزية الجوامع والمساجد والجهود المبذولة بمشاركة القطاعات الأمنية والمتطوعين في الصحة ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.وكانت إدارة المساجد دعت مسبقاً المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء المسافة المحددة بين كل مصلٍ وآخر، وضرورة لبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج،وعدم اصطحاب الأطفال وفي حالة امتلاء الجوامع التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة.// انتهى //15:16ت م0072