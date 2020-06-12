عام / الكلية التقنية بمحافظة رفحاء تُفعل مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" لإيصال وثائق الخريجين إلى منازلهم
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
رفحاء 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
قامت كلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بإيصال وثائق الطلبة الخريجين إلى منازلهم مع هدية التخرج, وذلك ضمن مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" التي أطلقتها المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي.
ويأتي ذلك حرصاً على تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وللتسهيل على الطلبة من تكبد مشقة الحضور إلى الكلية لاستلام وثائق التخرج.
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15:21ت م
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