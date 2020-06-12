الرياض 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسدعت وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، عبر البريد الإلكتروني (survey@gaft.gov.sa)، وذلك قبل تاريخ 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م.وأوضحت الوزارة والهيئة بأن مشروع اللائحة يهدف إلى تطوير آلية عمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها وتمكينها من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.ومن أبرز ملامح مشروع تطوير اللائحة تمكين إنشاء مجالس أعمال إقليمية، وتصنيف المجالس ووضع معايير لتشكيلها، ووضع مؤشرات قياس أداء لها، وآلية لتقاريرها وخططها التنفيذية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الاخرى، وتحديد المقابل المالي لعضويتها وتنويع مواردها، إضافةً إلى تعزيز اندماجها بالفعاليات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية.وتدعو الوزارة والهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع تطوير اللائحة التنظيمية وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mc.gov.sa/DRSFBC// انتهى //15:23ت م0076