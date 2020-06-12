بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ( تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، بحالةٍ غير طبيعية، وضبط بحوزتهم عدد 249 قرص امفيتامين، وعبوتان مادة مسكرة، وعدد 9 أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ (67 ألف ريال )، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .// للصحف فقط // // انتهى //15:32ت م0078