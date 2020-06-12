عام / شرطة القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة // للصحف فقط //
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ( تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، بحالةٍ غير طبيعية، وضبط بحوزتهم عدد 249 قرص امفيتامين، وعبوتان مادة مسكرة، وعدد 9 أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ (67 ألف ريال )، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .
// للصحف فقط // // انتهى //
15:32ت م
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