حائل 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غد, الدورة العلمية الصيفية الثانية بعنوان "شرح القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد" بعد صلاة الفجر, وذلك عن طريق البث المباشر في حساب الجمعية بتويتر hail1144@.ودعا المكتب الراغبين بالتسجيل التواصل مع الرقم 0558581144 مبيناً أنه سيتم توزيع شهادات للملتحقين بالدورة وجوائز للمتميزين.// انتهى //15:56ت م0080