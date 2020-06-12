أبوظبي 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أصدرته اليوم, عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //16:15ت م0081