حفر الباطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدى جموع المصلين في محافظة حفر الباطن اليوم، صلاة الجمعة في 202 جامع ومسجد أعدتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" جاهزية الجوامع والمساجد معً توافد المصلين وإلتزامهم بالإجراءات والإحتياطات المتبعة والجهود المبذولة من إدارة المساجد بالمحافظة بمشاركة صحة حفر الباطن وفرع هيئة الهلال الأحمر وعدد من المتطوعين الصحيين من خلال الفرز البصري والتأكيد على المصلين بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي بمسافة مترين، وضرورة لبس الكمامة ، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج .// انتهى //16:56ت م0087