طريف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسقامت كلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بتسليم وثائق الخريجين إلى فرع البريد السعودي بالمحافظة لايصالها للخريجين في منازلهم , وذلك ضمن مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" التي أطلقتها المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي.وأكد عميد الكلية التقنية بالمحافظة النشمي بن عودة الرويلي أن تسليم الوثائق للخريجين تم من خلال العنوان الوطني المسجل لكل متخرج، مع التقيد بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتسهيل على الطلبة من تكبد مشقة الحضور إلى الكلية لاستلام وثائق التخرج.// انتهى //16:59ت م0089