الرياض 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (119942) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (38020) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1820) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة, كما سجلت عدد (1010) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (81029) حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (3921) حالة، 53% من الحالات تعود لسعوديين و47% لغير سعوديين، و34% من الحالات للإناث، و66% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1584) حالة، وجدة (391) حالة، ومكة المكرمة (197) حالة، والهفوف (192) حالة، والخبر (176) حالة، والمدينة المنورة (144) حالة، والدمام (104) حالة، والقطيف (93) حالة، والدرعية (93) حالة، والمبرز (84) حالة، والطائف (83) حالة، والظهران (52) حالة، والجبيل (51) حالة، والخرج (42)حالة، وابها (39) حالة، وصفوى (32) حالة، والجفر (31) حالة، ووادي الدواسر (27) حالة، وخميس مشيط (26) حالة، وعنيزة (24) حالة، و وحائل (24) حالة، والمزاحمية (22)، وحوطة بني تميم (22) حالة، وبقيق (21) حالة، ونجران (21) حالة، والعيون (19) حالة، وبريدة (19) حالة، والرس (16) حالة، وتبوك (16) حالة، وينبع (14) حالة، وعرعر (14) حالة، وحفر الباطن (13) حالة، ورأس تنورة (12) حالة، وحريملاء (12) حالة، وعفيف (10) حالات، والدوادمي (9) حالات، والباحة (8) حالات، والنماص (8) حالات، ومحايل عسير (8) حالات، وشرورة (8) حالات، والقويعية(8) حالات، ورنية (7) حالات، والدلم (7) حالات، والبكيرية (6) حالات، والخفجي (6) حالات، ورماح (6) حالات، والبدائع (5) حالات، والبجادية (5) حالات، ورفائع الجمش (5) حالات، ورويضة العرض (5) حالات، والمخواة (4) حالات، وثادق (4) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وبيش (3) حالات، وأضم (3) حالات، وليلى (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، وطبرجل حالتان، ووادي الفرع حالتان، ومهد الذهب حالتان، والمذنب حالتان، والقوراة حالتان، وعيون الجواء حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقوز حالتان، والميه حالتان، والمضة حالتان، وسراة عبيدة حالتان،و وادي بن هشبل (حالتان، وقرية العليا حالتان، وسلوى حالتان، وصبيا حالتان، وصامطة حالتان، والليث حالتان، والعويقلة حالتان، ورفحاء حالتان، والخاصرة حالتان، والزلفي حالتان، ومرات حالتان، وميقوع حالتان، وحالة واحدة في كل من بلجرشي، والحناكية، والنبهانية، وقصيباء، وعقلة الصقور، المظيلف، والقنفذة، والمحاني، وظلم، وقيا، وأم الدوم، وتنومة، والباشائر، بيشة، والبطحاء ، الريث، والدائر، وجازان، وخليص، وخباش، ويدمة، والحريق، والرين، والسليل، وضرماء، وساجر، وشقراء، ووثيلان، والوجه، وأملج، والقرى. كما بلغ عدد الوفيات (893) حالات، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة, وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد جرى إضافة فحوص جديدة بعدد (27324) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1069636) فحصاً مخبرياً.وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7534325) حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها (3555492) مليون حالة حتى الآن, كما بلغ عدد الوفيات حوالي (421948) ألف حالة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.// انتهى //17:01ت م0091