طريف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسقامت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بجولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة، تزامناً مع تغيير أسعار الوقود لشهر يونيو من عام 2020م.وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي أن الفرق الرقابية قامت بـ 20 جولة رقابية، لافتاً الانتباه إلى أن الجولات الرقابية شملت محطات تعبئة الوقود في المحافظة ، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدثة على شاشات العرض الإلكترونية ومضخات تعبئة الوقود.ودعا المستهلكين للابلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت،في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.// انتهى //17:12ت م0095