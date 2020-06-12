عمان 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.وقد راجع العيادات خلال الاسبوع الماضي 6,437 مريضا بمختلف الحالات المرضية تمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، حيث استقبلت عيادات الطب العام 2,460 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 691 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 221 مريضا، وراجع 132 مريضًا عيادتي الأسنان.كما جرى استقبال 445 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 159 مراجع و 98 حالة تم التعامل معها ضمن عيادات الأنف والأذن والحنجرة، وراجع عيادة اللقاحات 172 حالة، و1,727 حالة, ضمن مشروع مكافحة الأمراض السارية، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 95 حالة وتم إجراء 81 صوره أشعاعية لـ 49 مريضًا، وتم اجراء 481 تحليل مخبري لعدد 188 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي قدمت للصيدلية 2,065 وصفة طبية.// انتهى //17:13ت م0096