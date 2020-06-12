اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
عدن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
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17:13ت م
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