عدن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.// انتهى //17:13ت م0097