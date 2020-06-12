اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.44%
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
بيروت 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 0.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 578.97 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 ألفاً و492 سهماً، بقيمة 1 مليون و244 ألفاً و586 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 20 صفقة.
كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و14 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و988 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:20ت م
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