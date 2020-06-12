بيروت 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 0.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 578.97 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 ألفاً و492 سهماً، بقيمة 1 مليون و244 ألفاً و586 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 20 صفقة.كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و14 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و988 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:20ت م0099