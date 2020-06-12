القاهرة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مسجد "شير شاه صوري" غربي العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المصلين.وأكد الأزهر في بيان اليوم أن تفجير عبوات ناسفة بين أشخاص يؤدون الصلاة عمل إرهابي مشين لا يخرج إلا عن أشخاص تجردوا من كل القيم الدينية والإنسانية، ولم يراعوا حرمة الصلاة ولا مساجد الله ولا الظرف الإنساني الصعب الذي ألمَّ بالعالم أجمع.وعبر الأزهر عن خالص العزاء لأفغانستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //17:20ت م0100