بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأقامت جمعية التنمية الأسرية بيريدة " أسرة " بالتعاون مع قسم الطب النفسي بجامعة القصيم محاضرة بعنوان "تكيف الإنسان والتغيرات النفسية الشائعة"، مع المتغيرات الحالية، قدمها استشاري الطب النفسي بكلية الطب بجامعة القصيم‬ الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن اليحيى‬، بمشاركة أكثر من ٢١٠٠ مشارك ومشاركة عبر برنامج الزوم ومنصة "أسرة" الإثرائية وقناة الجمعية في اليوتيوب.وبين اليحيى كيفية تعامل الإنسان مع الأزمة، وطريقة التعامل عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، والتغيرات النفسية التي تطرؤ على حياة الإنسان، مشيراً إلى أن أزمة كورونا خلقت واقعاً جديداً وتحتاج لمواجهة الصعوبات التي قد يكون بعضها ملموساً والبعض منها غير ملموس.وأكد استشاري الطب النفسي بكلية الطب بجامعة القصيم‬ أن اكتساب عادات ومهارات جديدة تحتاج إلى وقت مابين قبول أو رفض، لافتاً الانتباه إلى أنه عند وجود الأزمة يمر الإنسان من خلالها بمراحل عدة ومنفصلة وهي الصدمة والرفض والإنكار والمساومة والحزن ثم التقبل.وأوضح أن السمات والملاحظات أثناء الأزمة لها طرق متنوعة في المواجهة ، مفيداً أن التأقلم يحتاج إلى وقت ، مع تجنب ردود الأفعال ، مبرهناً أنه من المهم التعبير عن المشاعر خلال هذه الأزمة ، والتحدث داخل العائلة عن تلك المشاعر.واستعرض طرق ممارسة الطمأنينة، وممارسة القلق وتأثيرهما النفسي ، منوهاً بأهمية التركيز على الحل وعدم التركيز على المشكلة ، وماالذي يمكن فعله، وماالإيجابي في الواقع الحالي ، وكيفية سرعة الإنخراط في العمل والإنتاج والبحث عن الفرص الإيجابية في حياة الإنسان.يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن مبادرة "نحو أسرة سعيدة" ، التي تشرف عليها اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم ، ويحصل المشارك فيها عبر برنامج الزوم ومنصة "أسرة" الإثرائية على شهادة حضور لهذه المحاضرة.// انتهى //17:38ت م0101