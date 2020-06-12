الطائف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسحققت ثلاث طالبات من الطائف مراكز متقدمة في أولمبياد التصميم الفني الذي أقيم على مستوى المملكة باستضافة من إدارة تعليم جدة ، وتشرف عليه إدارة نشاط الطالبات ، مضيفة بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل تعليم الطائف من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات.وحصدت الطالبة غيداء محمد المركز الأول في الفئة الفضية في مجال البحث العلمي ، كما حصدت الطالبتان أصايل الدباش وتذكار الزهراني المركز الثاني في الفئة الفضية في مجال أضواء خيالية.وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي ، مقدماً التهنئة للطالبات وأسرهم ومدارسهن ومكاتب التعليم التابعة لها المدارس على هذا الإنجاز الجديد.كما أشاد اللهيبي بجهود الشؤون التعليمية للبنات في الدعم والتحفيز لكافة المنافسات ، مقدماً شكره وتقديره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزيه الحارثي وزميلاتها على توفير كافة الظروف الملائمة للطالبات للمنافسة في كافة الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي ، متمنيًا للجميع مزيدًا من التميز والإبداع.// انتهى //18:10ت م0106