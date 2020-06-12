الرياض 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة وبالتعاون مع فريق همه التطوعي دورة "أساسيات الرسم بالقلم الرصاص" عن بعد, بحضور الأهالي والمختصين وموظفات الإدارة وبعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي.وتناولت الدورة التي استهدفت فئة الأيتام لدى الأسر الكافلة من عمر 9-14 سنة عدة محاور أبرزها التعرف على طرق اختيار الألوان واستخدام الأشكال الهندسية في تطوير استخدام المنظور والخيال والظل وتدرجاته مع التطبيق العملي لكافة المحاور وعرض رسومات المشتركين مباشرة على المدرب ومناقشتها والإجابة على كافة الاستفسارات.وتأتي هذه الدورة ضمن مجموعة من البرامج والدورات الإلكترونية "عن بعد" التي اعتمدها الفرع مؤخراً للتواصل مع الأسر الكافلة للأيتام ومتابعتهم بشكل دوري تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الدولة -حفظها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.// انتهى //18:27ت م0108