رام الله 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين (3 و 5) سنوات، وهما أبناء المرأة التي أعلن عن إصابتها سابقاً في السموع.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صدر عن الوزارة اليوم أن نتائج أول 100 عينة في بلدة الكوم جنوب غرب محافظة الخليل لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه مساء أمس جميعها سلبية، والعمل جار على فحص 125 عينة أخرى لمخالطين آخرين للمصاب، وسيتم الإعلان عن نتائج فحوصاتهم في الساعات المقبلة.// انتهى //19:09ت م0115