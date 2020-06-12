واشنطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً عند فتح السوق بعد تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو ثلاثة أشهر بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 531.25 نقطة، أي ما يعادل 2.11% ليصل إلى 25659.42 نقطة.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.94 نقطة أو ما يعادل 2.30% ليصل إلى 3071.04 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 223.14 نقطة أو ما يعادل 2.35% ليصل إلى 9715.87 نقطة.// انتهى //19:09ت م0116