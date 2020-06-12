واشنطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسبحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفلبيني دلفين لورينزانا مجموعةً من قضايا الأمن الإقليمي، إضافةً إلى آثار جائحة كوفيد-19 على العالم.وأعرب إسبر عن دعمه لقرار الحكومة الفلبينية بتعليق إنهاء اتفاقية القوات الزائرة، مشيدًا بالأثر الإيجابي لهذا القرار على البلدين.كما بحث الجانبان سبل تعزيز مكافحة الإرهاب، وخطط الفلبين لتحديث أسطولها العسكري، مؤكدان دعمهما للتحالف الدفاعي الأمريكي الفلبيني.// انتهى //19:10ت م0118