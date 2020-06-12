الرياض 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسيشارك الاتحاد السعودي لكرة السلة في البطولة العالمية الإلكترونية المفتوحة للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا " .ويمثل المنتخب السعودي في البطولة 6 لاعبين هم: فؤاد برقة وأحمد الجهني وماهر صيقل وعبدالعزيز الذكير واحمد خنكار وعلي الفرساني وبإشرافمن لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة. وتعد هذه البطولة أول بطولة رياضات الكترونية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة وباستخدام لعبة NBA2K على جهاز البلايستيشن.وستقام البطولة يوم 17 يونيو ولمدة يومين وبمشاركة 17 اتحاداً وطنياً من أنحاء العالم منها 4 منتخبات آسيوية هي (السعودية و لبنان و اندونيسيا و الفلبين)،وتعد البطولة مشروعاً رائداً تساعد فيه الاتحادات الوطنية الاتحاد الدولي لكرة السلة في معرفة المشاكل التقنية والاتصال خلال البطولة لوضع حلول للبطولات الرسمية مستقبلاً.وسيتم نقل المباريات مباشرة على منصات الاتحاد الدولي لكرة السلة في اليوتيوب والتويتر والفيسبوك وبوجود استوديو تحليلي باللغة الإنجليزية.// انتهى //19:32ت م0123