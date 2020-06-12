داكار 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4151 إصابة مؤكدة.وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد القيام بـ 1005 تحليلات مخبرية، مضيفًا أنه تم تسجيل 106 حالات تعافٍ من الوباء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3100 شخص.وأبلغ البيان عن استقرار عدد الوفيات عند 56 حالة.// انتهى //19:41ت م0125