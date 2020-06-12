عام / هيئة الهلال الأحمرالسعودي بالقصيم يشارك بتوعية المصلين بمساجد المنطقة
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
شارك فرع هيئة الهلال الأحمرالسعودي بمنطقة القصيم بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة اليوم ، بتوعية المصلين داخل وخارج الجوامع والمساجد المعدة لصلاة الجمعة بمنطقة القصيم ، وأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، والتأكد من تحقيق التباعد بين المصلين .
وتهدف هذه المشاركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.
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19:43ت م
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