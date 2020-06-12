بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمرالسعودي بمنطقة القصيم ‏بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة اليوم ، بتوعية المصلين داخل وخارج الجوامع والمساجد المعدة لصلاة الجمعة بمنطقة القصيم ، وأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، والتأكد من تحقيق التباعد بين المصلين .وتهدف هذه المشاركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.// انتهى //19:43ت م0126