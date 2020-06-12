الجوف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واستواصل مديرية الشؤون الصحية بالقريات بمشاركة المتطوعين في عدد من جوامع المحافظة بتفعيل دورها المستمر في إجراء عمليات الفرز البصري وقياس العلامات الحيوية ضمن مبادرة نعود بحذر للتأكد من سلامة المصلين قبل الدخول للمسجد وتعقيم الأيدي وتطبيق التباعد، وذلك لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.وإرشاد المصلين لإتخاذ الإجراءات الوقائية.// انتهى //19:53ت م0127