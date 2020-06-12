حفر الباطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسشاركت صحة حفر الباطن، اليوم، في حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين، تحت شعار ( نعود بحذر)، بمشاركة 60 متطوعاً ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.وقدمت صحة حفر الباطن والفرق التطوعية النصائح والتوجيهات والتعليمات لتوعية المصلين وحثهم على إتباع الإشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إضافة إلى التنوية بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الإلتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات.وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها صحة حفر الباطن حفاظاً على المصلين وسلامة عائلاتهم.// انتهى //19:54ت م0128