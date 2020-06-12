محايل 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واستواصل بلدية المجاردة حملة تنظيف الأحياء والمراكز الواقعة ضمن النطاق الخدمي للبلدية، من أجل تحسين المظهر العام ضمن أعمال النظافة الدورية التي تقوم بها البلدية وفق برنامج زمني معد مسبقاً.كما قامت البلدية بتطهير وتعقيم المرافق الحكوميه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية و التوعية المستمرة، فيما استبدلت البلدية عدد من الحاويات القديمة باخرى جديدة.// انتهى //19:57ت م0129