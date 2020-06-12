رفحاء 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأقام مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية نقاط فرز صحي لقياس حرارة المصلين في جوامع لينة، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وتقديم النصائح الوقائية ضد انتشار جائحة كورونا، ومدى أهمية استخدام الكمامات والمعقمات الطبية والتباعد والاحترازات الأخرى.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في صلاة الجمعة التي يقوم بها مركز الرعاية الصحية بلينة للحد من جائحة كورونا.// انتهى //21:37ت م0135