سكاكا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واستتابع الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الجوف جولاتها الرقابية للتأكد من وفرة المنتجات التموينية والاستهلاكية وثبات أسعارها ،إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها من العملاء.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية تقوم بالعمل اليومي على مراقبة الأسواق والمتاجر التموينية وأسواق الخضار والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من وفرة المنتجات واستقرار أسعارها، مبينا أن الفرق الميدانية قامت خلال أمس بـ 64 جولة وسجلت 6 مخالفات وباشرت 49 بلاغاً.وأكد استمرار البلدية بتنفيذ مثل هذه الجولات التي تبعث في نفوس المواطنين والمقيمين الطمأنينة جراء الإجراءات المتبعة، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على الرقم 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //21:38ت م0136