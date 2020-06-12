الأمم المتحدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسدعت بعثة الأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، اليوم المجتمعات المختلفة في ولاية جنوب دارفور للتحلي بضبط النفس والهدوء.جاء ذلك في بيان للبعثة اليوم، عقب حادثة مقتل شخصين وإصابة ثالث، التي وقعت أمس في معسكر (كَلْمة) للنازحين، مشددة على ضرورة السماح للشرطة بالتحقيق في الحادثة.وأوضحت البعثة أنها تواصل مراقبة الوضع واتخاذ التدابير المناسبة، بما يتماشى مع مسؤولياتها في حماية المدنيين، "بحسب ما يمليه عليها تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."// انتهى //21:54ت م0139