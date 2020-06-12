نواكشوط 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الرئيس الدوري لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الخمس بالساحل، اليوم، عبر تقنية الفيديو، الاجتماع الوزاري الموسع الأول للتحالف من أجل الساحل.وتناول اللقاء -وفق الوكالة الموريتانية للأنباء- الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف دول الساحل وأفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا، جملة من القضايا من ضمنها إنشاء تحالف دولي تتحدد فيه التزامات الدول الداعمة، والعمل من أجل عودة الدولة بكل أبعادها في منطقة الساحل، ودور القوة المشتركة لدول الساحل، والتحديات التنموية بالمنطقة.وشدد الوزير الموريتاني خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، أن انعدام الأمن والتنمية والتهديد الإرهابي في المنطقة ليست فقط إشكاليات محلية، وإنما لها أبعاد ومضاعفات عالمية تتطلب رد فعل ذي بعد دولي للتصدي لها.// انتهى //21:59ت م0140