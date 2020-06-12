ظهران الجنوب 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واساستعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً مساحتها أكثر من ألف متر مربع اعتدي عليها في قرية آل خلف.وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وقد أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وطبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //22:17ت م0143