جدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط ضحايا. وتقدمت بخالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان وشعبها، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والتأكيد على موقف الأمانة العامة الثابت ضد الإرهاب والتطرف بمظاهرهما كافة.// انتهى //22:21ت م0146