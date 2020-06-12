جدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز فتح باب القبول في برنامج ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في قسم اللغة العربية وآدابها، خلال المدة من ٢٢ شوال إلى ٢ ذوالقعدة وذلك عبر موقع عمادة الدراسات العليا ‏lgraduatestudies.kau.edu.sa/Content-306-AR .من جانبه أوضح عضو المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي أن هذا البرنامج هو أحد منجزات جامعة الملك عبدالعزيز حيث تسعى الجامعة من خلاله إلى تعزيز رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، فالمسرح هو أبو الفنون وهو مرآة يعكس صورة المجتمع ويعمل على معالجة مشكلاته وإبراز تطلعاته وتنمية سلوكه وذائقته الثقافية والفنية .ونوه بتبني الجامعة عملية النهوض بالجانب العلمي والأكاديمي نحو المسرح بوصفه نصاً يحمل طاقة ثقافة ووعياً وفكراً مشيراً إلى أن كثيرًا من قطاعات الدولة المعنية بالجانب الثقافي والأدبي والفنون بشكل عام تحتاج إلى دور الجامعات في تأهيل المواهب المسرحية وتزويدهم بالجوانب المعرفية والتثقيفية وإكسابهم المهارات اللازمة لكتابة الأسس البحثية المتعلقة بقضايا المسرح وفنونه المختلفة.وأضاف عضو المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس قسم اللغة العربية أنه يأتي على قائمة أهداف برنامج ماجستير الآداب في الأدب المسرحي ترسيخ الهوية الوطنية المسرحية التي تراعي خصوصية المجتمع السعودي وشخصيته الاجتماعية والثقافية والسياسية.// انتهى //22:27ت م0147