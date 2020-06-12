تبوك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسشاركت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم، في حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين، تحت شعار (نعود بحذر)، بمشاركة فرق طبية توزعت على جوامع ومساجد منطقة تبوك، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة.وقدمت صحة تبوك من خلال 50 متطوعا النصائح والتوجيهات والتعليمات لتوعية المصلين وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إضافة إلى التنوية بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات.// انتهى //22:46ت م0148