اجتماعي / خمسون متطوعاً بصحة تبوك شاركوا في توعية المصلين بجوامع المنطقة
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
تبوك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس
شاركت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم، في حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين، تحت شعار (نعود بحذر)، بمشاركة فرق طبية توزعت على جوامع ومساجد منطقة تبوك، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
وقدمت صحة تبوك من خلال 50 متطوعا النصائح والتوجيهات والتعليمات لتوعية المصلين وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إضافة إلى التنوية بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات.
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22:46ت م
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