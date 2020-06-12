حائل 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل بالحملة التوعوية الميدانية بعنوان "خذوا حذركم" الهادفة إلى توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات، وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، والتي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي أن الحملة تتضمن المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة، منوهاً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للحد من انتشار هذه الجائحة ومكافحتها، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة حكومة وشعباً.// انتهـى //22:56ت م0149